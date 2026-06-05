Çin Halk Cumhuriyeti, Liaoning eyaletine bağlı liman kenti Dalian açıklarında, tamamen deniz dolgusuyla oluşturulan bir yapay ada üzerinde yeni bir uluslararası havalimanı inşa ediyor. Jinzhou Körfezi'nin doğu sularında yapımı süren Dalian Jinzhouwan Uluslararası Havalimanı, ülkenin ilk açık deniz yapay ada havalimanı olma özelliğini taşıyor.

MEVCUT HAVALİMANI YETERSİZ KALIYOR

Yaklaşık bir asırdır şehre hizmet veren mevcut Dalian Zhoushuizi Uluslararası Havalimanı'nın, etrafının dağlarla çevrili olması ve coğrafi konumu nedeniyle genişleme imkanının bulunmadığı bildirildi. Bölgenin; petrol rafine etme, lojistik, nakliye ve turizm sektörleri açısından önemli bir merkez olması, ayrıca Japonya ve Güney Kore ile yapılan ticarette stratejik geçiş noktası konumunda bulunması nedeniyle yeni bir havalimanı projesine ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

BÜYÜK BİR YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP OLACAK

Resmi proje bilgilerine ve yerel basında çıkan raporlara göre, havalimanı Jinzhou Körfezi'nde yaklaşık 20 kilometrekarelik (7,7 mil kare / 4.940 akre) bir dolgu alanı üzerine kuruluyor. Projenin bu boyutuyla, Hong Kong Uluslararası Havalimanı ve Japonya’daki Kansai Uluslararası Havalimanı için inşa edilen yapay adalardan daha büyük bir yüz ölçümüne sahip olacağı belirtildi.

İKİ AŞAMALI DEV PROJE VE YATIRIM MALİYETİ

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC) ve Liaoning eyalet hükümeti tarafından paylaşılan proje detayları şu şekilde:

- İki adet paralel pist ve 5,4 milyon fit karelik T1 terminal binasını kapsayan bu etap, yıllık 43 milyon yolcu ile 606 bin ABD tonu kargo ve posta kapasitesine sahip olacak.

- Toplam dört pist ve 9,7 milyon fit karelik terminal alanına ulaşacak olan havalimanı, yıllık 80 milyon yolcu ile 1,65 milyon ABD tonu kargo ve posta trafiğini yönetecek.

- Proje özetinde belirtilen 4,3 milyar avroluk tahmini bütçe, Avrupa Merkez Bankası’nın 20 Mayıs 2026 tarihli döviz kuru referans alındığında yaklaşık 5 milyar dolara tekabül ediyor.

ZEMİN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Ağır tonajlı uçakların güvenle iniş kalkış yapabilmesi amacıyla deniz tabanının stabil hale getirilmesi için derin temel iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Ağustos 2024’te 829 bin fit karelik ana terminal çekirdek alanında zemin güçlendirme işlemleri tamamlandı. Haziran 2025 verilerine göre ise planlanan 3,9 mil karelik zemin iyileştirme alanının yaklaşık %13’üne denk gelen 0,5 mil karelik alanda çalışmaların bitirildiği açıklandı.

BAZI RİSKLERİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR

Havacılık uzmanları, projenin yapay ada niteliğinin ulaşımdaki riskleri de beraberinde getirdiğini ifade etti. Havalimanının karaya köprü, tünel ve enerji hatlarıyla bağlı olması sebebiyle; bu bağlantı noktalarının tayfun, deprem veya gemi kazası gibi olası risklere karşı korunması gerektiği vurgulandı.