İngiltere’nin güneybatısındaki turistik Devon bölgesinde yer alan Exmouth beldesindeki Littleham Deresi, kaynağı belirsiz kimyasal bir madde nedeniyle parlak mavi renge büründü.

Doğal güzelliğiyle bilinen bölgede derenin renginin aniden değişmesi ve bu suyun Exmouth Plajı’ndan denize dökülmesi üzerine Çevre Ajansı (EA) acil kodla "denize ve nehre girmeyin" uyarısında bulundu.

Cuma akşamı fark edilen ve endüstriyel bir kaynaktan sızdığı belirlenen maddenin deşarjı durdurulsa da suyun akış yönü nedeniyle kirlilik plaj bölgesine ulaştı. Yetkililer, sızıntının şehir kanalizasyon şebekesinden kaynaklanmadığını ve şu ana kadar kitlesel bir canlı ölümüne yol açmadığını açıklasa da maddenin ne derece zehirli (toksik) olduğu tespit edilene kadar suyla temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki Littleham Deresi, bölgedeki Maer Kayalıkları mevkisinden geçerek borular vasıtasıyla doğrudan halkın denize girdiği Exmouth kumsalına dökülüyor. Çevre Ajansı ekipleri su kalitesini ve zehir oranını anlık olarak izlemeyi sürdürürken, test sonuçlarının temiz çıkması ve suyun güvenli olduğunun onaylanmasının ardından yüzme yasağının kaldırılacağı bildirildi.