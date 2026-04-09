İskoçya'nın merkezi bölgesinde yer alan ve Forth ve Clyde Kanalları ile Union Kanalı'nı birbirine bağlayan Falkirk Çarkı (The Falkirk Wheel), geleneksel kanal sistemlerine getirdiği teknolojik çözümle modern mühendisliğin simgelerinden biri olarak faaliyetini sürdürüyor. 24 metrelik yükseklik farkını ortadan kaldıran yapı, dünyanın tek dönen gemi asansörü olma özelliğini taşıyor.

ARŞİMET PRENSİBİ İLE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANIYOR

Yapının çalışma prensibi, antik Yunan bilgini Arşimet’in "Kaldırma Kuvveti İlkesi"ne dayanıyor. Her biri 300 ton su kapasitesine sahip iki dev hazne, gemi girse dahi ağırlık dengesini koruyor çünkü hazneye giren gemi, kendi ağırlığı kadar suyu dışarı itiyor. Bu statik denge sayesinde, devasa çeliği döndürmek için yalnızca 1.5 kWh enerji harcanıyor. Bu miktar, yaklaşık sekiz ev tipi su ısıtıcısının tükettiği enerjiye eşdeğerdir.

KARMAŞIK BİR DİŞLİ MEKANİZMA KULLANILIYOR

Çarkın 180 derecelik dönüşü sırasında gemilerin ve suyun dökülmesini engellemek adına karmaşık bir dişli mekanizması kullanılıyor. Ana çark dönerken, iç kısımda yer alan "gezegensel dişliler" (planetary gears) devreye girerek gondolları ana yapıya zıt yönde çeviriyor. Bu mekanik senkronizasyon, gemilerin tüm süreç boyunca suya paralel ve yatay kalmasını sağlıyor.

1 GÜNDEN YAKLAŞIK 4 DAKİKAYA İNDİRİLDİ

1.200 ton çelik kullanılarak inşa edilen ve 2002 yılında açılan yapı, geçmişte kullanılan 11 basamaklı geleneksel havuz sisteminin yerini aldı. Eskiden bir günü bulan geçiş süresi, Falkirk Çarkı ile yaklaşık 4 dakikaya indirildi. 10 milimetrelik bir montaj hassasiyetiyle bir araya getirilen parçalar, yapının hem lojistik bir araç hem de bir endüstriyel tasarım örneği olarak literatürde yer almasını sağlıyor.