Denizcilik mühendisliğinde yeni bir dönemi başlatan yüzer fabrika teknolojisi, İspanya ve İtalya'daki dev liman projelerinde eş zamanlı olarak devreye alındı. Tamamen deniz üzerinde inşa edilen binlerce tonluk modüler beton yapılar, kıyı altyapılarının lojistik maliyetlerini düşürürken operasyonel hızı maksimuma çıkarıyor.

YÜZER FABRİKA SİSTEMİ DENİZDE NASIL ÇALIŞIYOR?

Japonca "balina" anlamına gelen Kugira isimli 56 metrelik yüzer iskele, dalgakıran ve rıhtım yapımında kullanılan içi boş betonarme kasetleri yerinde inşa ediyor. Kayar kalıp tekniğiyle dikey olarak yükselen duvarlar, beton döküldükçe kontrollü şekilde suya batırılıyor.

İmalatı tamamlanan parçalar römorkörlerle taşınarak deniz tabanına yerleştiriliyor. Blokların içindeki hücreler granüler malzemeyle doldurularak limanın kalıcı ve sağlam temeli oluşturuluyor.

DEV BETON BLOKLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yapının güvenli çalışabilmesi için en az 30 metre derinliğe sahip liman havzalarına ihtiyaç duyuluyor. A Coruña Dış Limanı'nda yürütülen operasyonda, her biri 15 bin ton ağırlığında, 60 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde 6 adet dev blok üretildi.

Bu bloklar dünyanın en büyük yarı batık kargo gemisiyle 9 bin deniz mili öteye, Filipinler'deki proje sahasına taşındı. Mobil üretim birimleri, limanlardaki ticari gemi trafiğini ve günlük operasyonları aksatmadan inşaatın tamamlanmasını sağlıyor.

AKDENİZ'DEKİ DEV PROJELERDE SON DURUM NEDİR?

Mühendislik firması, Mayıs 2026 itibarıyla İspanya'nın Valencia ve İtalya'nın Ravenna limanlarında iki yüzer havuzu (Kugira I ve Kugira II) aynı anda işletmeye açtı. Ravenna altyapı projesi kapsamında, her biri 50 metreden uzun ve 9 bin ton ağırlığında 18 adet yeni beton modülün üretimine başlandı.

Limanların daha büyük gemilere ve yeni kargo rotalarına uyum sağlaması için başlatılan bu yatırımlar, tamamen modüler inşaat teknolojisiyle yürütülüyor. Üretim birimi işi tamamladıktan sonra sökülmeden doğrudan başka bir limandaki inşaat alanına çekilebiliyor.