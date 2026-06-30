Belçika'da bulunan Strepy-Thieu gemi asansörü, Centre Kanalı üzerindeki deniz ulaşımını modernize ederek büyük tonajlı gemilerin geçiş süresini kısalttı. Valon Bölgesi'nin yol ve su yolu altyapısından sorumlu kamu şirketi SOFICO tarafından paylaşılan verilere göre, devasa yapı sayesinde gemiler sudan çıkarılmadan 73,15 metrelik yükseklik farkını tek bir operasyonla aşabiliyor.

Yaklaşık 20 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından 2002 yılında hizmete açılan gemi asansörü, bölgedeki iç su yolu taşımacılığına yönelik en büyük altyapı yatırımlarından biri olarak işletiliyor.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLANIYOR

110 metre yüksekliğinde, 135 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğinde olan devasa yapı, gemilerin kanal üzerindeki eski havuzlu kapak (kilit) sistemlerine takılmadan ilerlemesini sağlıyor. Sistem, gemilerin suyla dolu 112 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki iki büyük hareketli tankın içine girmesiyle çalışıyor.

Çelik kablolar, karşı ağırlıklar ve dört adet elektrik motoru yardımıyla hareket ettirilen sistemde, gemilerin kendi ağırlıkları kadar su kütlesini dışarı taşırması ilkesinden yararlanılıyor. Bu fizik kuralı sayesinde ağırlık dengesi korunarak hareket için gereken enerji miktarı en alt düzeyde tutuluyor. Gemilerin tank içindeki yükselme veya alçalma işlemi ortalama 7 dakika sürüyor ve bu süreçte gemiler tamamen suyun içinde kalıyor.

TEK BİR GEMİ 90 KAMYONUN YÜKÜNÜ KARŞILIYOR

Eski hidrolik asansörler ve kilit sistemleri yalnızca 300 tonluk teknelerin geçişine izin verirken, yeni asansörle birlikte kapasite 1.350 tona çıkarıldı.

UZMANLAR,1.350 ton kapasiteli tek bir geminin taşıdığı yükün yaklaşık 90 kamyonun kargo hacmine eş değer olduğunu belirtti. Projenin, otoyollardaki ağır vasıta yoğunluğunu azaltma ve iç su yollarını büyük yük taşımacılığında verimli bir alternatif haline getirme amacına hizmet ettiği bildirildi.