Kanada’nın Williston Gölü’nde üzeri ağaçlarla kaplı, 12 bin metrekarelik devasa bir yüzen adanın varlığı tespit edildi. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğindeki yapı, herhangi bir harita veya seyir kaydında yer almaması nedeniyle bölgede dikkat çekti.

Bölgedeki bir tekneci tarafından kaydedilen görüntülerde, ada üzerinde 100’e yakın iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağacın bulunduğu görüldü. İlk gözlemin ardından gözden kaybolan yüzen orman, birkaç gün sonra ilk tespit edildiği noktadan yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta yeniden görüldü.

ADA BİR GÖRÜNÜP BİR KAYBOLUYOR

Uydu görüntüleriyle de varlığı doğrulanan adanın, baraj gölünün ana havzasında ve barajdan yaklaşık 60 mil mesafede yüzmekte olduğu belirlendi. Ada ekosisteminde kuşlar ile küçük hayvanların barındığı, su altındaki kök sisteminin ise balıklar için sığınak oluşturduğu kaydedildi.

Uzmanlar ve gözlemciler, su seviyesindeki artışın adayı kıyıdan kopararak açık sulara sürüklediğini değerlendiriyor. Adanın dönemsel olarak gözden kaybolmasının, zaman zaman tekrar kıyıya yanaşmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Üzerindeki ağaçların kesin yaşı bilinmemekle birlikte, yerel halk bazı ağaçların onlarca yıllık olduğunu ifade etti.