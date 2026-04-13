Uzun süre ortalıkta görünmeyen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan dev örümcekler yeniden ortaya çıkmaya başladı. Özellikle el büyüklüğüne ulaşabilen bu türün hızlı geri dönüşü, bilim dünyasını şaşırttı.

'Fen raft spider' olarak bilinen bu tür, bir dönem yaşam alanlarının yok olması nedeniyle ciddi şekilde azalmıştı. Özellikle sulak alanların kaybı, bu örümceklerin popülasyonunu kritik seviyeye kadar düşürdü.

Bu örümcekleri diğer türlerden ayıran en dikkat çekici özelliklerinden biri ise su yüzeyinde yürüyebilmeleri. Avlarını yakalamak için suyun üzerinde hareket edebilen bu tür, gerektiğinde suya dalarak da avlanabiliyor.

Uzmanlar, türü kurtarmak için uzun yıllar süren özel bir üretim ve doğaya bırakma programı yürüttü. Yüzlerce yavru örümcek kontrollü ortamlarda büyütülerek doğal yaşam alanlarına salındı. Bu çalışmalar sayesinde türün sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Son verilere göre, yalnızca İngiltere’de yaklaşık 10 binin üzerinde dişi örümcek tespit edildi. Bu rakam, türün şimdiye kadarki en yüksek seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Bacak açıklığı 6-7 santimetreye kadar ulaşabilen bu örümcekler, boyutları nedeniyle ürkütücü görünse de insanlar için tehlike oluşturmuyor. Aksine, bulundukları ekosistemde böcek popülasyonunu dengeleyerek önemli bir rol oynuyorlar.

Uzmanlara göre bu geri dönüş, doğru koruma çalışmalarıyla yok olma tehlikesi altındaki türlerin yeniden çoğalabileceğini gösteriyor. Özellikle sulak alanların korunması, bu türlerin geleceği açısından kritik önem taşıyor.