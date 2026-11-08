Geri dönüştürülmüş plastik malzemelerin üzerine bitkiler yerleştirilerek oluşturulan adalar, hem atıkların yeniden değerlendirilmesini hem de kirli suyun doğal yollarla temizlenmesini amaçlıyor.

14 YÜZEN ADA OLUŞTURDULAR

Proje, ABD'nin Iowa eyaletindeki Dubuque kentinde hayata geçirildi. Bee Branch Creek adlı dereye yerleştirilen 14 yüzen adanın yapımında, yaklaşık 67 bin plastik şişeye eşdeğer miktarda geri dönüştürülmüş PET kullanıldı.

Toplam 248 metrekarelik alanı kaplayan adaların üzerine bölgeye özgü bitkiler dikildi. Paslanmaz çelik kablolarla dere tabanına bağlanan yapılar, su seviyesi yükselip alçaldığında hareket edebilecek şekilde tasarlandı.

ASIL TEMİZLİK SUYUN ALTINDA GERÇEKLEŞİYOR

Yüzen adaların en önemli özelliği, suyun altında uzanan bitki köklerinde gizli. Bu kökler sudaki azot ve fosfor gibi maddeleri emerken, üzerlerinde yaşayan mikroorganizmalar da kirleticilerin parçalanmasına yardımcı oluyor.

Adalar aynı zamanda suyun akışını yavaşlatarak tortuların dibe çökmesini sağlıyor. Köklerin arasında küçük balıklar ve diğer su canlıları barınırken, adaların üzerindeki bitkiler kuşlara yaşam alanı sunuyor.

Yaklaşık 176 bin dolara mal olan sistem, Dubuque kentinin sel riskini azaltmak amacıyla yürüttüğü daha kapsamlı dere yenileme projesinin bir parçası. Yetkililer adaların bitki örtüsünü, bağlantılarını ve yüzdürme kapasitesini düzenli olarak kontrol ediyor.