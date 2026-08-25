ABD'nin Washington eyaletinde yer alan 520 numaralı karayolu üzerindeki Evergreen Point Yüzer Köprüsü, su altına tek bir ayak çakılmadan inşa edilen dünyanın en uzun yüzer yapıları arasında yer alıyor. Mühendisler, Washington Gölü'nün aşırı derinliği nedeniyle geleneksel sütunlar yerine suyun kaldırma kuvvetini kullanan 77 adet devasa beton kutuyla otoyolu suyun üzerinde tutmayı başardı.

DEV BETON KUTULAR SUDA NASIL YÜZÜYOR?

Göl yatağına sütun dikmeyi imkansız kılan derinlik sorunu, fiziksel kaldırma kuvveti prensibiyle çözüldü. Otoyolun altına yerleştirilen 77 adet su geçirmez beton duba, ağır kütlelerine rağmen geniş iç hacimleri sayesinde kendi ağırlıklarını dengeleyecek miktarda suyu yer değiştiriyor. Yer değiştirilen suyun oluşturduğu yukarı yönlü itme kuvveti, dev betonarme kutuların ve üzerindeki karayolu trafiğinin suda batmadan kalmasını sağlıyor.

RÜZGAR VE DALGALARA KARŞI NASIL SABİTLENİYOR?

Suyun üzerinde duran platformun serbest bir gemi gibi sürüklenmesini önlemek için su altına karmaşık bir demirleme sistemi kuruldu. Ağırlığı yüzlerce tonu bulan devasa su altı çapaları, deniz tabanına sabitlenerek çelik halatlarla beton pontonlara bağlandı. Yüzeydeki 77 duba dikey ağırlığı taşırken, su altındaki ağır ankraj sistemi rüzgar, dalga ve akıntıların yol açtığı yanal hareketleri sınırlandırarak köprünün hizasını koruyor.

2,35 KİLOMETRELİK YOLUN DENGESİ NASIL SAĞLANIYOR?

Yaklaşık 7 bin 710 fit (2,35 kilometre) uzunluğundaki yüzer kesitte, 77 beton duba birbirine entegre edilerek tek parça bir platform oluşturuyor. Trafiğin yarattığı yük, tek bir noktada yoğunlaşmak yerine kilometrelerce uzanan duba dizisi boyunca eşit şekilde dağıtılıyor. Malzeme, yüzdürme kuvveti, kütle dengesi ve su altı sabitleme sistemlerinin uyumu sayesinde araçlar göl üzerinde kesintisiz seyahat edebiliyor.