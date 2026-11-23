Ülkenin San Antonio kentine bağlı Llolleo bölgesinde hayata geçirilen uygulama, su yüzeyinde sürüklenen atıkları belirli bir noktada biriktirerek temizlenmelerini kolaylaştırıyor. Maipo Nehri'nin denize döküldüğü noktaya yakın bir bölgede kurulan sistem, özellikle plastik şişelerin ve ambalaj atıklarının okyanusa taşınmasını engellemeyi amaçlıyor.

SUYUN ÜZERİNE MAVİ BARİYER YERLEŞTİRDİLER

Ojos de Mar Vakfı ile Parley for the Oceans iş birliğinde yürütülen projede, El Sauce su yoluna özel olarak tasarlanan yüzer bir bariyer yerleştirildi. Şili'de türünün ilk örneği olarak tanıtılan sistem, suyun doğal akışını tamamen kesmeden yüzeyde hareket eden çöpleri yakalıyor.

Akıntıyla sürüklenen plastik şişeler, ambalajlar ve diğer yüzer atıklar bariyer boyunca yönlendirilerek belirli bir noktada biriktiriliyor. Burada toplanan çöpler daha sonra ekipler tarafından sudan çıkarılıyor.

Bariyerin yerleştirileceği alan belirlenirken suyun akış hızı, gelgit hareketleri ve malzemelerin dayanıklılığı gibi faktörler değerlendirildi. Sistemin farklı su seviyelerinde çalışabilmesi için düzenli kontrol ve bakım yapılması gerekiyor.

Uygulamanın en dikkat çekici sonucu ise kısa sürede ortaya çıktı. İlk sekiz ayda 400 kilogramdan fazla atığın denize ulaşması engellendi. Toplanan çöplerin türlerine göre ayrıştırılmasıyla bölgedeki kirliliğin kaynakları da araştırılıyor.

SEKİZ AYDA 400 KİLOGRAMDAN FAZLA ÇÖP TOPLANDI

Mavi bariyerin kurulduğu bölge, Şili'nin önemli kıyı ekosistemlerinden biri olan Llolleo-Ojos de Mar sulak alanının yakınında bulunuyor. Yaklaşık 47 hektarlık alan, 2024 yılında Şili Çevre Bakanlığı tarafından kentsel sulak alan olarak koruma altına alındı.

Çok sayıda kıyı kuşuna yaşam alanı sağlayan bölge, çevredeki yerleşimlerden ve su yollarından taşınan atıkların oluşturduğu kirlilikle karşı karşıya kalıyor. Yakın çevrede gerçekleştirilen ayrı bir temizlik çalışmasında tek günde 1400 kilogramdan fazla çöp toplanması da sorunun boyutunu gözler önüne serdi.

Yetkililer ve çevre gönüllüleri, mavi bariyer sayesinde atıkların geniş bir alana yayılmadan toplanabildiğini belirtiyor. Böylece çöplerin kıyılara ulaşması ve deniz canlılarının yaşam alanlarını kirletmesi önlenmeye çalışılıyor.

Projenin yalnızca atık toplamakla sınırlı kalmaması, aynı zamanda su yollarındaki kirliliğin izlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Şili'deki uygulama, benzer sorunlarla mücadele eden kıyı kentleri için de örnek oluşturabilecek yöntemler arasında gösteriliyor.