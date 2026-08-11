Fas'ın Kazablanka kentinde Atlantik Okyanusu kıyısına inşa edilen II. Hasan Camii, mimarisi ve kullanılan mühendislik teknolojileriyle dikkat çekiyor. Kompleksin bir kısmının doğrudan deniz üzerinde süzüldüğü hissini uyandıran yapı; devasa beton temelleri, kaya dolguları ve hareketli çatı sistemiyle okyanusun sert çevre koşullarına karşı koruma sağlıyor.

OKYANUS DALGALARINA VE KOROZYONA KARŞI NASIL BİR SİSTEM KURULDU?

Suyun altındaki kayalık tabana oturtulan temellerde 26.000 metreküp beton kullanıldı. Dalga enerjisini sönümlemek ve kıyı erozyonunu önlemek amacıyla platform etrafına 59.000 metreküp dev kaya blokları yerleştirildi. Binaların klorür ve tuzlu su korozyonundan etkilenmesini geciktirmek için özel su yalıtım katmanları, paslanmaz çelik donatılar ve silika dumanı içeren yüksek performanslı beton tercih edildi.

MİNARE VE HAREKETLİ ÇATININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yapının en öne çıkan unsurlarından olan 200 metrelik minarenin inşasında 9.000 metreküp beton ve 1.000 tondan fazla takviye çeliği harcandı. İbadet salonunun üzerinde yer alan 1.100 ton ağırlığındaki ve 3.400 metrekarelik devasa çatı mekanizması ise yaklaşık beş dakika içinde tamamen açılarak iç mekânı gökyüzüyle buluşturuyor.

GELENEKSEL ZANAAT İLE MODERN TEKNOLOJİ NASIL BİRLEŞTİ?

25.000 kişi kapasiteli ana ibadet salonunun taşıyıcı sistemini betonarme kolonlar oluştururken, yüzey kaplamalarında tamamen geleneksel Fas zanaat tekniklerinden yararlanıldı. Yapıda 53.000 metrekareden fazla el oyması ahşap işçiliği ile yüzeyleri aşınmaya karşı koruyan "Zellige" adı verilen geleneksel geometrik mozaikler kullanıldı. Kompleksin periyodik denetim ve bakımları II. Hasan Camii Vakfı tarafından sürdürülüyor.