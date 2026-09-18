Buckinghamshire bölgesinde Thames Nehri üzerindeki küçük bir adada bulunan ev, normal koşullarda zeminde sabit şekilde duruyor. Nehir taştığında ise yapının altındaki sistem devreye girerek binanın yükselmesini sağlıyor.

SEL GELİNCE EV YÜKSELMEYE BAŞLIYOR

Formosa’nın altında suyun kaldırma kuvvetinden yararlanan beton bir taban bulunuyor. Sel suları yapının bulunduğu alanı kapladığında bu taban yükseliyor ve üzerindeki evi de beraberinde yukarı taşıyor. Ev böylece yükselen su seviyesinin üzerinde kalabiliyor. Sular çekildiğinde ise yapı aşağı doğru hareket ederek yeniden eski konumuna oturuyor.

EVİN SÜRÜKLENMESİNİ NASIL ENGELLİYORLAR?

Yapının çevresinde bulunan 4 dikey direk, evin akıntıyla birlikte yatay yönde hareket etmesini engelliyor. Sistem binanın yalnızca yukarı ve aşağı hareket etmesine izin veriyor. Bu mekanizma sayesinde ev suyun üzerinde yükselirken bulunduğu noktadan uzaklaşmıyor. Su seviyesi düştüğünde de direklerin yönlendirmesiyle başlangıçtaki konumuna geri dönüyor.

TESİSAT DA EVLE BİRLİKTE UZUYOR

Evin su ve elektrik bağlantıları da yükselme hareketine uygun şekilde tasarlandı. Tesisatlarda kullanılan özel esnek bağlantılar, bina yukarı çıktığında altyapının kopmasını engelliyor. Sistem, evin yaklaşık 3 metre yükselmesine olanak sağlıyor. Su seviyesi yeniden normale döndüğünde hem yapı hem de bağlantılar başlangıçtaki konumuna geliyor.

2019-2020 TAŞKINLARINDA NE OLDU?

Tasarımcıların verdiği bilgiye göre Formosa, 2019-2020 kışında meydana gelen büyük taşkınlarda sistemiyle birlikte çalıştı. Su seviyesi yükseldiğinde ev yukarı çıktı, sular çekildikten sonra yeniden yerine oturdu. Bu süreçte yapının altında bulunan beton taban ile dikey yönlendirme direkleri birlikte çalışarak evin yükselip alçalmasını sağladı.

SEL SIRASINDA EVDE KALMAK GÜVENLİ DEĞİL

Yapının yükselme sistemi, sel sırasında binanın su altında kalmasını ve doğrudan hasar görmesini önlemek amacıyla tasarlandı. Ancak evin su üzerinde yükselmesi, büyük bir sel sırasında içeride kalmanın güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Şiddetli taşkın uyarılarında bölgedeki tahliye ve güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekiyor. Formosa’nın sistemi ise sel suları yükseldiğinde yapıyı korumaya odaklanıyor.