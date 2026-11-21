Ev yapımı ya da pazardan alınan zeytinlerde en sık karşılaşılan sorunların başında aşırı tuz oranı ve tam tatlanmamış olmasından kaynaklanan keskin acılık geliyor. Çoğu kişi bu sorunu çözmek için zeytini günlerce sade suyun içinde bekletip defalarca suyunu değiştirmeyi tercih ediyor. Ancak sürekli su değişimi, zeytinin hem aromasını kaybetmesine hem de kısa sürede yumuşamasına neden oluyor. Mutfak ustalarının önerdiği doğal yöntem ise zeytinin diriliğini bozmadan fazla tuzu ve acılığı saatler içinde dengeliyor.

SIRRI SUYUNA EKLENEN 2 KAŞIK ELMA SİRKESİNDE

Zeytinin bekleme suyuna eklenecek 2 yemek kaşığı doğal elma sirkesi, suyun asidik dengesini düzenleyerek zeytin tanelerinin gözeneklerinden fazla tuzun ve acı suyun çok daha hızlı dışarı atılmasını sağlıyor. Sirkenin doğal yapısı, sade suyun aksine zeytinin kabuğunu sert ve diri tutarken içindeki yoğun tuz kristallerini çözerek suya hapsediyor. Üstelik bu işlem günler süren bekleyişi ortadan kaldırarak 12 ila 24 saat gibi kısa bir sürede etkisini gösteriyor.

SAATLER İÇİNDE YUMUŞATMADAN TATLANDIRIYOR

Uygulama için aşırı tuzlu zeytinleri önce hafif ılık sudan geçirip derin bir cam kavanoza alın ve üzerini geçecek kadar içme suyu ekleyin. Suyun içine 2 yemek kaşığı doğal elma sirkesi ilave edip karıştırdıktan sonra oda sıcaklığında ortalama 12 saat bekletin. Çok tuzlu zeytinlerde bu süreyi 24 saate kadar uzatabilirsiniz. Süre sonunda süzüp kuruladığınız zeytinlerin üzerine sızma zeytinyağı ve birkaç dilim limon ekleyerek ilk günkü sertliğinde, tam kıvamında tüketebilirsiniz.

SICAK SU KULLANMAYIN

Mutfak uzmanları, tuzu hızlı çıksın diye zeytinin üzerine kesinlikle sıcak su dökülmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Yüksek ısı zeytinin hücre yapısını bozarak kabuğunun buruşmasına ve iç kısmının lapalaşmasına yol açıyor. Oda sıcaklığındaki suya eklenen 2 kaşık sirke yöntemi ise zeytini eritmeden kurtarmanın en güvenli yolu olarak öne çıkıyor.