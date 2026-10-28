Sağlık platformu Verywell Health tarafından yayımlanan derlemede, nar ve nar suyunun kalp dostu bir beslenme programı kapsamında tüketildiğinde kan basıncı, kolesterol seviyesi, damar yapısı ve bağırsak mikrobiyotası üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği bildirildi.

TANSİYONU DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUYOR

Nar ve nar suyunun yüksek tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olabilecek potasyum minerali ve polifenoller açısından zengin olduğu ifade edildi. Narda bulunan polifenollerin, tansiyon ilaçlarında yer alan ACE inhibitörlerine benzer bir mekanizmayla anjiyotensin dönüştürücü enzimi bloke ettiği belirtildi.

Bir meta-analize göre günde 300 mililitre nar suyu tüketiminin sistolik kan basıncını 5 mm Hg düşürdüğü, ancak söz konusu etkinin iki aydan uzun süre devam etmediği aktarıldı.

KOLESTEROL DENGESİNİ SAĞLIYOR

Araştırmalar, nar suyu tüketiminin iyi kolesterolü (HDL) yükseltirken kötü kolesterol (LDL) ve trigliserit seviyelerini düşürmeye katkı sağladığını gösteriyor.

Uzmanlar, nar suyunun yaygın olarak reçete edilen kolesterol düşürücü "statin" grubu ilaçlarla etkileşime girebileceğine dikkat çekerek, bu ilaçları kullanan kişilerin düzenli ve yoğun nar tüketmeden önce hekimlerine danışmaları gerektiğini vurguladı.

DAMAR SAĞLIĞI VE İLTİHAP KARŞITI KORUMA

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde narın, damar iç tabakası olan endoteldeki hasarı ve oksidatif stresi önlemeye yardımcı olduğu kaydedildi. Bu bileşiklerin ayrıca nitrik oksit yararlanımını artırarak damarların gevşemesine katkı sağladığı bildirildi. Meyve, sebze ve baklagil ağırlıklı bir beslenme düzenine narın dahil edilmesinin, vücuttaki genel inflamasyon riskini azaltabileceği ifade edildi.

Sindirim sistemindeki bakteri dengesinin kardiyovasküler sağlık ve obeziteyle doğrudan bağlantılı olduğu ve nar tüketiminin bu dengeyi desteklediği belirtildi.