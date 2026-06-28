CHP Gençlik Kolları Üyesi Suzan Rüya Balçık, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Balçık'ın vefatının ardından tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık taziye mesajı paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balçık'ın Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin Çocuk Meclisi Başkanı olarak görev yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beylikdüzü gençlik örgütümüzün parlak siyasetçi adayı Suzan Rüya Balçık kardeşimizin vefatını üzüntüyle öğrendim.

Sevgili Rüya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Beylikdüzü örgütümüze başsağlığı diliyorum."

'KABULLENMEK ÇOK ZOR'

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Böylesi zamansız vedaları kabullenmek çok zor…

Gençlik Kollarımızın kıymetli üyesi, yol arkadaşımız ve önceki dönem Çocuk Meclisimizin Başkanı, evladımız Suzan Rüya Balçık’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Henüz hayatının en güzel çağında, umutları ve hayalleriyle aramızdan ayrılan Rüya kızımızın ardından yüreğimizde tarifsiz bir acı kaldı. Onun gülen yüzünü, güzel yüreğini ve bıraktığı kıymetli izleri daima hatırlayacağız.

Rüya kızımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, Gençlik Kollarımızdaki yol arkadaşlarına ve tüm örgütümüze sabır ve başsağlığı diliyorum."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Suzan Rüya Balçık'ın cenazesinin, yarın ikindi namazının ardından Ataşehir Hacı Halit Keleş Camii'nden kaldırılarak Eyüpsultan'daki Sakızağacı Şehitliği'nde defnedileceği bildirildi.