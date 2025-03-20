Suzan Sabancı ile iş insanı Haluk Dinçer 1995'te nikâh masasına oturdu. Çift 28 senelik evliliklerini 2023'te sonlandırdı.
Suzan Sabancı ayrılık hakkında, "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" açıklamasında bulunmuştu.
Ayrılığın ardından kendinden yaşça küçük Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Amar ile yeni bir aşka yelken açan Haluk Dinçer kıskançlık kriziyle gündeme geldi.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Mounia Amor, ünlü iş insanıyla birlikte gittiği bir mekanda adeta çıldırdı.
Dinçer ile arkadaş grubuyla oturdukları masada Amor, aniden kıskançlık krizine girip bağırmaya başladı. Ardından bardak ve tabaklar fırlatan Amor, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle mekandan çıkarıldı.
Amor mekandan gönderilirken Haluk Dinçer ise arkadaş grubuyla oturmaya devam etti.