Sydney Sweeney, oyunculuk kariyerinde dikkat çeken projelerine bir yenisini daha ekliyor. Genç oyuncunun, klasik korku anlatılarından "Sleepy Hollow"un modern uyarlamasında başrolü üstleneceği açıklandı.

Yapım, yazar Lindsey Anderson Beer'ın ilk romanı "Hollow"dan sinemaya uyarlanacak. Projenin senaryo ve yönetmenlik koltuğunda Beer yer alırken, deneyimli isim aynı zamanda filmin yapımcıları arasında da bulunacak.

YENİ HİKAYEYLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKIYOR

Yeni uyarlamanın, klasik hikâyenin gotik dünyasını modern bir anlatımla yeniden ele alması bekleniyor. Doğaüstü unsurların yanı sıra psikolojik ve erotik gerilim ögelerinin de öne çıkacağı filmde, izleyicileri gizem ve romantizmin iç içe geçtiği bir hikâye bekliyor.

28 yaşındaki Sydney Sweeney'nin, doğaüstü güçlerin çevrelediği ve karmaşık bir aşk üçgeninin merkezinde yer alan Van Tassel karakterini canlandıracağı belirtiliyor.

Gerilim türündeki yapımlarla da adından söz ettiren Sweeney, daha önce "The Voyeurs" ve gişede başarılı sonuç elde eden "The Housemaid" gibi projelerde rol aldı.

Öte yandan oyuncu, sinema kariyerinin yanı sıra kendi markası Syrn ile moda dünyasında da faaliyet gösteriyor. Sweeney, kısa süre önce markasının "Small Town Girl" adlı yeni koleksiyonunun tanıtımıyla da gündeme gelmişti.