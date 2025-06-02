Dünyaca ünlü Euphoria dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, fiziğiyle olduğu kadar açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak kendi duş aldığı suyun da yer aldığı sabunları 5.000 dolardan satışa sunan 27 yaşındaki ABD'li oyuncu, son röportajında göğüsleriyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara samimi ve esprili bir yanıt verdi:

"Yediğim her şey göğüslerime gidiyor."

Son olarak Sweeney'nin İngiltere merkezli The Times gazetesine verdiği röportaj da oldukça ilgi gördü. Sık sık cesur kıyafet tercihleriyle kırmızı halılarda adından söz ettiren Sweeney, dikkat çeken fiziğinin ardında şekerli ve kalorili yiyecekler olduğunu söyledi.

"Adeta bir çocuk gibi besleniyorum" diyen Sweeney, favori yiyeceklerini şöyle sıraladı:

"Cheeseburger, tavuk nugget, tatlı patates kızartması, çikolatalı patates kızartması, hazır peynir, sosisli sandviç ve fıstık ezmeli pastırmalı sandviç."

Bunlarla da yetinmeyen genç oyuncu, evde tatlı yapmaya da oldukça düşkün olduğunu söyledi. Özellikle marshmallow'lu pirinç patlaklı kekler, çikolatalı kurabiyeler ve Nutella'lı brownie'ler yapmaktan keyif aldığını belirtti.