ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney’nin bir spor tahmin platformu için yer aldığı yeni reklam kampanyası, spor dünyasındaki kadınların sert tepkisiyle karşılaştı. Sweeney'nin çeşitli spor ekipmanlarıyla çıplak veya az giyimli olarak poz verdiği görseller, kadın sporcular tarafından spora ve kadın imajına büyük zarar verdiği gerekçesiyle eleştirildi.

"KADIN SPORUNU YILLARCA GERİYE GÖTÜRDÜ"

ABD merkezli spor tahmin platformu Novig için hazırlanan kampanya kapsamında Sweeney; Amerikan futbolu topu, tenis raketi ve beysbol sopası gibi gereçlerle çıplak ya da yetersiz kıyafetlerle poz verdi. Reklam filmlerinden biri, Instagram Reels üzerinde sadece dört gün içinde 37 milyon izlenmeye ulaştı.

Pazartesi günü CNN'e röportaj veren Avustralyalı sörfçü Felicity Palmateer, kampanyayı "tam anlamıyla bir düş kırıklığı" olarak nitelendirerek, "42 saniyelik bir reklamla kadın sporunu ne kadar geriye götürebileceklerini görmek inanılmaz. Bu tarz içerikler, özellikle spora yönelmek isteyen genç kızlar ve genel olarak kadınlar için çok zarar verici. Biz görünüşümüzle değil, yapabildiklerimizle değer görmek istiyoruz" dedi.

İngiliz atlet Amy Hunt da yarış sonrası BBC Sport'a verdiği demeçte Sweeney'ye seslenerek, "Spor yapan kadınların gerçek hali budur: Kas, azim, ter, kan ve gözyaşı" ifadelerini kullandı. Olimpiyat şampiyonu Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus, yüzücü Lani Pallister, boksör Skye Nicholson ve eski gymnast Gracie Kramer de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kampanyanın kadın vücudunu nesneleştirdiğini ve spora ömrünü adamış kadınlara saygısızlık olduğunu belirtti.

GEÇMİŞTEKİ TARTIŞMALAR

Tepkilerin ardından Sweeney, ESPN The Magazine dergisinin sporcuların çıplak poz verdiği ünlü "Body Issue" serisinden fotoğraflar paylaşarak eleştirilere dolaylı bir yanıt verdi.

Sweeney’nin reklam projeleri ilk kez tartışma yaratmıyor. Ünlü oyuncu, 2025 yazında bir giyim markası için çekilen ve kullanılan ifadeler nedeniyle "öjenik ve beyaz üstünlükçülüğünü teşvik ettiği" iddiasıyla eleştirilen bir başka reklamla da gündeme gelmişti. Kasım ayında GQ dergisine konuşan Sweeney, o dönemki tepkilere şaşırdığını ancak özür dilemediğini belirterek, "Konuşmak istediğim bir konu olduğunda insanlar bunu zaten duyar" açıklamasını yapmıştı.