Milli Takımımız Macaristan’ı iki maçta da yenerek Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükseldi. Macaristan’da oynanan rövanş maçında Arda ve Szobozlai’nin tartışması damga vurdu. İlk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası Szoboszlai, Arda Güler'e karşı oldukça sert bir tavır sergiledi ve fiziksel temasta bulundu. Arda Güler de rakibinin hareketine karşılık verince ikili arasında tansiyon arttı. Arda Güler'in rakibine "Sus" işareti yaparak İngilizce "Çeneni kapat" dediği görüldü.

ARDA’DAN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Arda maçtan sonra yaptığı açıklamada "Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Szobozlai için de dediğim gibi bizi korkutmaya çalıştılar maç içi sertliklerle ama Türk bir oyuncu bundan korkmaz." ifadelerini kullandı.

MACAR OYUNCUDAN ARDA PAYLAŞIMI

Dominik Szoboszlai ise maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına '1088' yorumunu yaptı. Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı. Macar oyuncu da bu yorumuyla Arda'nın az süre almasına gönderme yaptı.