T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
GÖLCÜK
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YALI Mahalle/Köy, Yukarıköyiçi Mevkii, 1108 Ada, 14 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halıdere Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 435,18 m2
İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında Kalmaktadır
Kıymeti : 730.288,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:17
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KÖRFEZ Mahalle/Köy, 1356 Ada, 1 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Körfez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 976,22 m2
İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 2 kat, TAKS= 0.25 ve KAKS= 0.50 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 5.987.820,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:18
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:18
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 11:18
30/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02464118