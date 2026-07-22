T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1911 Ada, 23 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Yenimahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 720,42 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere Konut alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 6.483.780,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:24
Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:24
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:24
17/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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