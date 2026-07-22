Örnek No:55*

T.C.

GÖLCÜK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1911 Ada, 23 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Yenimahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 720,42 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere Konut alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır

Kıymeti : 6.483.780,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:24

17/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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