T.C.

İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/789 Esas

DAVALI: İBRAHİM GÖK - Mehmet ve Zeynep'ten olma, 11/08/1981 Midyat doğumlu

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve eklerinin tebliğe çıkarıldığı, tebligatın yapılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla; davacı Sevgi GÖK vekili tarafından aleyhinize açılan davada; tarafların 2007 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden üç müşterek çocuklarının bulunduğunu, davalının öfke kontrolü bulunmadığını, müvekkiline hakaretler ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını, müvekkilinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini, yaşanan tartışmaların gün geçtikçe daha da arttığını, şiddetli geçimsizliğin baş gösterdiğini, bu nedenlerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocukların velayetlerinin müvekkiline verilmesini, müşterek çocukların her biri için aylık 5000'er TL tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ettiği, dava dilekçesine karşı 6100 sayılı H.M.K.'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129.maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu; dava dilekçesinin davalı İbrahim GÖK'e tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02213496