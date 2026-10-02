Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü ve Türkiye genelindeki 216 müze ile ören yerini kapsayan dijital dönüşüm projesiyle birlikte Müzekart uygulamasına yeni bir boyut kazandırılıyor.

Proje doğrultusunda, kullanım süresi dolan Müzekartların yerine T.C. kimlik kartlarının kullanılması hedefleniyor. Vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden ödemelerini yaptıktan sonra gişelerde sıra beklemeden T.C. kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine doğrudan giriş yapabilecek. Süresi devam eden mevcut Müzekartlar ise kullanılmaya devam edecek.

Bakanlıkla gerçekleştirilen toplantıda projenin mevcut durumu ve 2026 yılı sonu olarak belirlenen tamamlanma takvimini değerlendirdi.

Dönüşüm süreci yalnızca biletleme ve giriş sistemleriyle sınırlı kalmayıp fiber altyapı, 5G entegrasyonu, yapay zekâ destekli veri analitiği, artırılmış gerçeklik ile sesli rehber gibi yeni nesil teknolojileri de kapsayacak. Ayrıca kültürel mirasa ait tüm stratejik veriler, Türkiye sınırları içerisindeki yerli altyapılarda güvence altına alınacak.