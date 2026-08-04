Indiana Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmada, çok basamaklı sayıların hafızada tutulma biçimleri ile zeka türleri arasındaki ilişki analiz edildi. Howard Gardner tarafından ortaya konulan "Çoklu Zekâ Teorisi" temel alınarak yürütülen araştırmada, benzer zekaya sahip kişilerin sayı gruplamalarında aynı dizilim modellerini tercih ettiği saptandı.

Araştırmanın Türkiye uyarlamasında ise 11 haneli T.C. kimlik numaralarının sıklıkla 5 farklı sayısal örüntüyle zihinde tutulduğu ve her bir yöntemin farklı zihinsel becerilere karşılık geldiği belirlendi.

4+4+3 DİZİLİMİ

11 haneli numarayı "4+4+3" şeklinde üç ana grupta hafızaya alan kişilerin yüksek sayısal zekaya sahip olduğu ifade ediliyor. Karmaşık matematiksel işlemlere ve yüksek basamaklı sayılara yatkın olan bu gruptakiler, uzun sayı dizilerini daha büyük bloklar halinde işleme kabiliyeti sergiliyor.

3+3+3+2 DİZİLİMİ

Türkiye genelinde en az başvurulan modellerden biri olan "3+3+3+2" sıralaması, alışılagelmişin dışında düşünebilen bireyleri temsil ediyor. T.C. kimlik numarasını dört ayrı parçaya bölen bu kişilerin, gelişmiş iletişim yeteneklerine sahip olduğu ve kendilerini ifade etmede zorluk yaşamadığı belirtiliyor.

3+2+2+2+2 DİZİLİMİ

Türkiye'de en yaygın kullanılan ezberleme yöntemi konumundaki "3+2+2+2+2" kombinasyonu, kuralcı ve düzen odaklı bir yapıyı işaret ediyor. İkna yetenekleri gelişmiş olan ve sosyal ortamlarda bulunmaktan memnuniyet duyan bu gruptakilerin, toplum normlarına uygun davranma eğiliminde olduğu kaydediliyor.

4+3+2+2 DİZİLİMİ

Kimlik numarasını "4+3+2+2" biçiminde kodlayan bireylerin kişisel-içsel ve sosyal zeka alanlarında öne çıktığı görülüyor. Kendi yetkinlikleri ve hedefleri konusunda yüksek farkındalığa sahip olan bu gruptakilerin, başladıkları işlerde yüksek başarı oranı yakaladığı vurgulanıyor.

3+3+2+3 DİZİLİMİ

Numarayı "3+3+2+3" şeklinde zihnine kaydeden bireylerde hem matematiksel hem de sosyal zeka özellikleri bir arada bulunuyor. Analitik düşünme, sorgulama, tümdengelim ve tümevarım süreçlerinde başarılı olan bu kişilerin, sayısal çözümleme gerektiren alanlarda yüksek performans gösterdiği ifade ediliyor.