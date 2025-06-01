Doğuştan sahip olunan ayrıcalıkların en büyüğü olan zeka, farklı ilgi alanları üzerinde kendini gösterebilir.



Yapılan modern çalışmalar 8 farklı zeka türü olduğunu gözler önüne sererken, bu zeka türlerinin tespit edilmesi için oldukça sıra dışı bir yöntem uygulanmakta.



KİMLİK NUMARASINI EZBERLEME ŞEKLİNİZ ZEKA TÜRÜNÜZÜ GÖSTERİYOR



Indiana Üniversitesi tarafından 763 denek üzerinde yapılan çalışma, ABD'de bulunan 9 haneli sosyal güvenlik numarasının (SSN) ezberleme formatının zeka türleri hakkında anlamlı işaretler barındırdığını kanıtladı. Söz konusu çalışmayı Türkiye'de uygulanan 11 haneli T.C. Kimlik Numarasına uyarlayan kullanıcılar, ezberlenen örüntüleri 5 farklı zeka türüne ayırdı.

Söz konusu çalışmanın bilimsel bir temel üzerine oturtulmadığı hatırlatılırken, iddiaya göre numaraların ezberleniş şeklindeki sıralama, bilinç dışı bir şekilde kişilerin zeka ve karakteristik özellikleri hakkında önemli detaylar barındırıyor.



Türkiye'de vatandaşlarının 11 haneli kimlik numaralarını en sık ezberledikleri 5 örüntü ve anlamları ise şu şekilde:



4+4+3,

4+3+2+2,

3+2+2+2+2,

3+3+2+3,

3+3+3+2,



4+4+3 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



Kimlik numaranızı bu formatta ezberliyorsanız, bu durum sorgulayıcı ve sportif bir zekaya sahip olduğunuz anlamına geliyor. Bu gruba dahil olan insanlar, her şeyin bir nedeni olduğuna inanır ve neden-sonuç ilişkisi kurar. Hareket halinde olmayı tercih ederler ve durağanlık onlara göre değildir. Bu nedenle sportif zeka türü olarak da adlandırılan bu grup, dahil oldukları ortamlardaki enerjileriyle ön plana çıkar.



4+3+2+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



T.C. kimlik numaralarını bu şekilde ezberleyenler, kişisel-içsel ve sosyal zekaya sahiptir. Bu bireyler, neler yapabilecekleri konusunda kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Başladıkları işlerde başarı elde etme olasılıkları yüksektir ve beceri-hedef uyumları dikkat çekicidir.

3+2+2+2+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



Kimlik numarasını 5 farklı numara grubuna ayırarak ezberleyenler, sosyal ve müzikal zekaya sahip insanlardır. Dışa dönük olup yalnız kalmak istemezler. Yüksek enerjili ve liderlik özelliklerine sahip olan bu kişiler, iletişimde etkilidirler ve ikna kabiliyetleri gelişmiştir. 3-2-2-2-2 şeklinde ezberleyenler, sosyal zekaya sahiptir ve yalnızlıktan kaçınırlar.



3+3+2+3 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



Bu sıralamayı kullananlar ise matematiksel ve sosyal zekaya sahiptir. Analitik düşünme konusunda ön plana çıkarlar ve sağlıklı sonuçlar elde edebilirler. Tümdengelim ve tümevarım konularında başarılıdırlar. Analitik düşünme ve sorgulayıcı kişilikleri ile öne çıkarlar. Sayısal alanlarda ve çözümleme işlerinde başarılıdırlar.



3+3+3+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



En az kullanılan ezberleme yöntemlerinden biri olan bu format, genellikle müzikal ve dilbilimsel zekası güçlü bireylere aittir. Kendilerini ifade etme konusunda çok başarılıdırlar. Ritmik kalıplar ve sesler üzerinde düşünmede iyidirler.