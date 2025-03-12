T.C.

SERİK İCRA DAİRESİ

2024/905 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/905 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, CUMALI Mahalle/Köy, 259 Ada, 1 Parsel, Antalya ili, Serik ilçesi, Cumalı Mahallesi 259 Ada 1 Parsel 12731,20 m2 yüzölçümüne sahip olup, ana taşınmaz niteliği arsadır. Antalya-Mersin yolunda batı yönde ilerlerken, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesinden yaklaşık 950,00 metre devam edildiğinde taşınmaza ulaşılır. Çevrede genel yapılaşma, ana cadde üzerinde ticari yapılar, iç kesimlerde ise seyrek köy tipi yapılar, iç kesimlerde ise seyrek köy tipi yapılar şeklinde olup boş tarım arazileri ve tarımsal faaliyetli arazilerin hakim olduğu mevki şeklindedir. Taşınmazın yakın çevresinde tarımsal faaliyet amaçlı tercih gören yapılar bulunmaktadır. Havadar mevki özelliğinde olması, gelişlen bölge özelliğinde olması ve tarımsal faaliyetin yapılması, ilçe merkezine ve sosyal donatı alanlarına yakın mesafede olması olumlu özelliklerindendir. Bölgeye ulaşım ana arter özelliğinde olan Antalya Cad. üzerinden sağlanmaktadır. Alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz ana cadde üzerinde konumlu olup ilçe merkezine yaklaşık 2,50 km kuş uçumu mesafededir. Parselin mahllinde güneyindeki asfalt yoldan ulaşımı sağlanmakta olup kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.

Adresi : Cumalı Mahallesi 259 Ada 1 ParselAntalya CaddesiSerik / ANTALYA

Yüzölçümü : 12.731,20 m2

Kıymeti : 95.491.606,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 10:05

03/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02186333