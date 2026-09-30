İstanbul 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından haber sitesi t24.com.tr ve platformun sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli kapatma kararı alındı.
Hakimlik, erişim engeli kararının 'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında, son 1 yıl içinde söz konusu adreslerde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üretildiği gerekçesiyle aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu “Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatma kararı verildi. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.