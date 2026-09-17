Fransa'nın Fontainebleau kenti yakınlarındaki "O Garden Buffet" adlı açık büfe restoranı, gıda israfını engellemek amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirdi.
Sabit ücret ödeyerek sınırsız yemek alma imkanı bulunan restoranda, tabağındaki yemeği bitirmeyen müşterilere tabak başına 10 euro ceza uygulanıyor. Kural, restoranın girişinde ve internet sitesinde yer alan bildirimlerle müşterilere duyuruluyor.
ÖDEMEYİ REDDEDERSE 135 EURO CEZASI VAR
Restoranın internet sitesinde yer alan uyarıda, "Dilediğiniz kadar yiyin" ifadesinin israf anlamına gelmediği vurgulanıyor.
Masaya oturmadan önce bildirilen bu şartı kabul etmeyen ve 10 euroluk ücreti ödemeyi reddeden müşteriler hakkında, 135 euro'luk dolandırıcılık cezası işlemine başvurulabileceği ifade ediliyor.
Ayrıca tabağında kalan yemeklerin dışarı götürülmesi de yasaklar arasında bulunuyor.