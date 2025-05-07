Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşandı. Dün otogaz (LPG) litre fiyatına yapılan 1 lira 20 kuruşluk indirim sonrasında bu kez motorin fiyatlarına indirim geldi.
MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?
Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak motorin grubunda bugün gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 1,29 liralık indirim yapıldı. İndirimle beraber motorin litre fiyatları İstanbul’da 44,20 liraya, Ankara’da 45,02 liraya, İzmir’de ise 45,35 liraya kadar geriledi.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,20 lira
Motorin: 45,41 lira
LPG: 26,19 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,05 lira
Motorin: 45,29 lira
LPG: 25,59 lira
Ankara
Benzin: 45,81 lira
Motorin: 46,22 lira
LPG: 26,09 lira
İzmir
Benzin: 46,17 lira
Motorin: 46,56 lira
LPG: 26,04 lira