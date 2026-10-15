İlginç olay, Oregon eyaletine bağlı Albany kentinde yaşandı. Sürücülerin saatte 25 mil (yaklaşık 40 kilometre) hızla gitmesi gerektiğini gösteren tabelaların bulunduğu yolda, resmi hız sınırının saatte 55 mil (yaklaşık 89 kilometre) olduğu belirlendi. Aradaki büyük fark, kesilen cezaların geçerliliğini tartışmaya açtı.

BİR YILDA BİNLERCE SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Albany kentindeki Santiam Road üzerinde 2025 yılının yaz aylarında hız kameraları kuruldu. Eylül ayında ceza kesmeye başlayan kameralar, tabelalarda belirtilen 25 mil sınırını saatte 10 milden fazla aşan sürücüleri tespit etti.

Bölgede her ay ortalama 300 sürücüye ceza kesildi. Yalnızca Haziran 2026'da 460, temmuzda 336 ve ağustosta 319 sürücüye hız ihlali nedeniyle işlem yapıldı. Cezaya konu olan araçların ortalama hızı ise saatte 37 mil, yani yaklaşık 60 kilometreydi.

TABELALAR DEĞİŞTİRİLDİ CEZALAR TARTIŞMA YARATTI

Sürücülerden gelen başvurular üzerine Oregon Ulaştırma Bakanlığı yolu incelemeye aldı. Bakanlık, yolun mevcut sınıflandırmasına göre eski 25 mil sınırının yasal dayanağının bulunmadığını ve yeni düzenleme öncesinde kanuni sınırın 55 mil olduğunu açıkladı.

Ağustos ayında tamamlanan incelemenin ardından yol için yeni hız sınırı saatte 30 mil (yaklaşık 48 kilometre) olarak belirlendi. Eylül sonunda tabelalar değiştirildi ve hız kameraları yeni sınıra göre ayarlandı.

Ancak olay burada kapanmadı. Eski tabelalara dayanılarak kesilen binlerce cezanın akıbeti tartışma konusu oldu. Cezaların topluca iptal edildiğine veya sürücülere geri ödeme yapıldığına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Albany Belediyesi ise 25 mil sınırının onlarca yıldır uygulandığını ve yolun hiçbir zaman fiilen 55 mil hız sınırıyla işletilmediğini savunuyor. Böylece olay, eyalet kurumunun yasal değerlendirmesiyle belediyenin uygulaması arasındaki anlaşmazlığa dönüştü.