Türkiye perakende sektöründe taşları yerinden oynatan tarihi bir dönemeç geride kaldı. "Uuuu çok ucuz" sloganıyla yola çıkan, mahalle kültürünü indirimli fiyat politikasıyla harmanlayarak bir dönem 800'ü aşkın noktaya ulaşan UCZ Mağazacılık, 14 yıllık serüvenini resmen sonlandırdı. Sokak aralarındaki UCZ tabelaları tek tek sökülürken, dev markanın tüzel kişiliği de tarihe karıştı.

SPK MÜHRÜ VURDU

Aylar öncesinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle fitili ateşlenen devir süreci, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) nihai onayıyla resmileşti. "Kolaylaştırılmış usulde birleşme" operasyonu kapsamında, zaten yüzde 100 hissesi Şok Marketler’e ait olan UCZ Mağazacılık, tüm aktif ve pasif varlıklarıyla birlikte tamamen ŞOK çatısı altında eritildi. Alınan bu kararla birlikte zincirin tüm borçları, alacakları ve operasyonel yükümlülükleri Şok Marketler Ticaret A.Ş. bünyesine devredildi.

10 MAĞAZA İLE AÇILMIŞTI

2012 yılında sadece 10 mağaza ile sektöre iddialı bir giriş yapan UCZ, arkasındaki güçlü isimlerle kısa sürede dikkat çekmişti. Turgay Ciner, Mehmet Fatih Saraç ve Yiğit Şardan ortaklığıyla kurulan dev yapı, sadece bir yılda 800 mağazalık devasa bir ağa ulaştı. Ancak perakendedeki rüzgar hızlı yön değiştirdi. Turgay Ciner, 2014 yılında hisselerinin büyük bölümünü yeni bir yatırımcı grubuna devretti ve bu hamle sonrası mağaza sayısı yarı yarıya düştü. Ardından 2016 yılında Yıldız Holding bünyesine geçen marka için entegrasyon süreci başladı. Yıldız Holding şubeleri kademeli olarak ŞOK konseptine dönüştürdü ve gelen son SPK onayıyla birlikte UCZ markasının ticari varlığı hukuken son buldu.