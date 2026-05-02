Outagamie bölgesindeki bir geri dönüşüm merkezinin önüne yerleştirilen bu tabela, bir yazım hatası değil. Uzmanlar, sürücülerin alışık oldukları hız sınırlarını (20 veya 30 gibi) artık kanıksadığını ve tabelalara bakmadan geçtiklerini fark etti. 17,3 gibi küsuratlı bir rakam ise sürücünün zihnini "otomatik pilottan" çıkarıyor.

"İki kez bakma" etkisi

Yerel yetkililer, ondalık sayıların sürücülerde bir "şaşkınlık anı" yarattığını belirtiyor.

Sürücü rakamı anlamaya çalışırken yavaşlıyor ve yola daha fazla odaklanıyor.

Yoğun kamyon trafiğinin olduğu geri dönüşüm merkezinde bu yöntem, kazaları önlemede geleneksel tabelalardan daha etkili oluyor.

31 mil sınırı bile var

Alışılmışın dışındaki hız sınırları aslında gizli bir trafik hilesi. 2013 yılında yerel yetkililerin kararıyla 31 mil/saat hız sınırı getirilmiş ve tüm dünyada haber olmuştu.

Bazı alışveriş merkezleri ve siteler, trafiği yavaşlatmak için 12,5 veya 19 gibi garip sayılar kullanarak sürücünün dikkatini tabelaya "hapsetmeyi" başarıyor.

Kafa karıştırıcı görünse de psikolojik olarak bu bir "bilişsel tetikleyici". Standart işaretler zamanla görünmez hale gelirken, alışılmadık işaretler beyni uyanık tutuyor.