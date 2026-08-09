Gelişen teknolojiyle birlikte GPS, araç içi kameralar ve kablosuz yazılım güncellemeleri gibi donanımlar, yeni nesil otomobillerde standart hale geldi.

Amsterdam Üniversitesi'nden Profesör Marco te Brömmelstroet, coğrafi sınırlama sisteminin kentsel alanlarda sürücülerin hız yapmasını tamamen engelleyebileceğini ifade ediyor.

MEVCUT TEKNOLOJİ BİRÇOK MARKADA KULLANILIYOR

Mercedes-Benz, BMW, Toyota ve Ford gibi üreticiler, şarj edilebilir hibrit modellerinde düşük emisyon bölgelerine girerken otomatik olarak elektrikli moda geçmek için bu teknolojiden yararlanıyor.

Volvo ise sistemi, belirlenmiş alanlarda çalışan ticari araçların hızlarını doğrudan sınırlandırmak amacıyla kullanıyor.

TAM OTOMATİK HIZ SINIRLAMASI GELİYOR

Avrupa'da uygulanan Akıllı Hız Yardımı sistemi sürücüleri sadece uyarırken, tam coğrafi sınırlamalı sistemler, aracın belirlenmiş hız sınırının üzerine çıkmasını doğrudan engelliyor.

Kazaları azaltacağı ve yaya güvenliğini artıracağı savunulan bu sistemin yaygınlaşmasındaki en büyük engelin ise sürücülerin kontrolü bırakma konusundaki yaklaşımı olduğu belirtiliyor.