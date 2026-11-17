Hollanda merkezli Loop Biotech şirketi tarafından geliştirilen çevre dostu tabutlar, mantarların toprak altında uzanan ipliksi yapısı olan miselyum kullanılarak hazırlanıyor. Geleneksel tabutların üretiminde kullanılan ahşap, vernik ve sentetik yapıştırıcılara alternatif olarak geliştirilen bu yöntem, cenaze törenlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlıyor.

SADECE 7 GÜNDE ÜRETİLİYOR

Tabutların üretiminde mantar miselyumu, geri dönüştürülmüş liflerle bir araya getiriliyor. Kontrollü ortamda büyütülen mantarlar, yaklaşık yedi gün içerisinde tabut şeklini alarak dayanıklı bir yapı oluşturuyor.

Ortaya çıkan malzeme, suyu itici özelliği sayesinde cenaze törenleri sırasında şeklini koruyabiliyor. Tabutların iç kısmında ise doğal yosun, pamuk ve yün gibi organik malzemeler kullanılabiliyor.

Üretim sürecinde metal parçalar ve sentetik kimyasalların kullanımının azaltılması, hem doğal kaynak tüketimini hem de toprağa karışabilecek zararlı maddeleri sınırlamayı hedefliyor.

TOPRAĞA GÖMÜLDÜKTEN SONRA 45 GÜNDE ÇÖZÜNÜYOR

Şirketin paylaştığı bilgilere göre mantardan üretilen tabutlar, uygun toprak ve nem koşullarında yaklaşık 45 gün içerisinde parçalanabiliyor. Bu süreçte miselyumun organik maddeleri ayrıştırması, besinlerin yeniden toprağa kazandırılmasına yardımcı oluyor.

Geleneksel tabutlarda kullanılan bazı malzemelerin doğada çözünmesi uzun yıllar sürebilirken, mantar tabutların çok daha kısa sürede doğal döngüye katılması hedefleniyor. Çözünme süresi ise toprağın yapısına, nem oranına ve defin koşullarına göre değişebiliyor.