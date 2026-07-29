İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Tacikistan tarafınddan Özbekistan'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan B.K.'nın İstanbul'da olduğu belirlendi.
27 Temmuz Pazartesi günü söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Başarıyla gerçekleştirilen baskında yakalanan zehir taciri, işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki yasal sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheli B.K.'nın, hakkında yürütülen uluslararası adli süreç kapsamında sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.