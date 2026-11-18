Futbolcu Salih Uçan ile aşk yaşayan model Alara Eriç, katılmaya hazırlandığı Miss Universe 2026 yarışması öncesinde beklenmedik bir gelişmeyle karşılaşmıştı.
Tacının elinden alındığını açıklayan Eriç'e sevgilisi Salih Uçan'dan moral desteği geldi.
PARİS'TE STRES ATTILAR
Salih Uçan, hayalleri yarım kalan Alara Eriç'i Fransa'ya götürdü.
Çift, Paris'teki Disneyland'da eğlenceli vakit geçirerek yaşanan tatsız sürecin ardından birlikte moral depoladı.
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ADAYLIĞI SON ANDA İPTAL EDİLDİ
Alara Eriç, yarışma için yola çıkacağı gün adaylığının iptal edildiğini duyurarak yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti. İddialar üzerine açıklama yapan Miss Universe Türkiye Organizasyonu ise hazırlık sürecinde yaşanan aksaklıkları gerekçe gösterdi. Organizasyon, kararın kendilerine ait olduğunu belirterek sürecin kapandığını duyurdu.
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