YouTube’da yayınlanan Mesut Süre ile İlişki Testi programıyla tanınmıştı. Ağustos ayında peş peşe gelen taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Program yapımcısı, tacize karşı durduklarını belirterek Süre ile yollarını ayırmış, sosyal medyada tartışmalar uzun süre devam etmişti. Aylardır basından uzak kalan Süre, şimdi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ve radyo programıyla sahalara döndüğünü duyurdu.

AYLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Süre, Rabarba isimli radyo programına ve Meksika Açmazı stand up turnesine geri döndüğünü açıkladı. Ünlü komedyen, basından uzak kaldığı dönemi geride bırakırken sahne ve medya çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

İDDİALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Umarım Annem Dinlemez adlı podcast’in sunucusu Tuluğ Özlü, Mesut Süre ile ilgili taciz ifşalarını sosyal medya üzerinden paylaşmış ve konu magazin gündeminin merkezine oturmuştu.

PROGRAMDAN AYRILIK KARARI

İlişki Testi programının yapımcıları, tacizin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, Süre ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı:

“İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre’yle bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Yaşadıklarınızı duyurmaya devam edeceğiz.”

MESUT SÜRE'DEN AÇIKLAMA

Instagram’da 300 bine yakın takipçisi bulunan Süre, iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Şahsıma yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde linç edildim. Bu bir ifşa değil, itibar suikastıdır. Tüm hukuki haklarımı kullanacağım.”

Mesut Süre kimdir?

1981 Bursa doğumlu olan Süre, Anadolu Üniversitesi İşletme İngilizce bölümünü bitirdi. Radyo D ve Karma Türk FM’de çalıştıktan sonra kendi yazdığı metinlerle çeşitli gösteriler yaptı ve YouTube programıyla geniş kitlelerce tanındı.