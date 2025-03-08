ALİ MACİT

AKP’li Bağcılar Belediyesi yoksullara yardım için 54 çocuğu taciz Ensar Vakfı, Kızılay Bağcılar Derneği ve Türk Kızılay Derneği Bağcılar Şubesi protokol imzalama kararı aldı.

AKP’li Bağcılar Belediyesi dar gelirli, yoksul ve yardıma muhtaçlara yönelik gıda ve giyim yardımı sağlamak için harekete geçti. Bu amaçla iki vakıf ve bir dernekle protokol yapmaya hazırlanan Belediye, protokol tekliflerini Belediye Meclisi'nin gündemine sundu.

Bağcılar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Yıldız tarafından hazırlanan tekliflerde şöyle denildi:

“Belediyemiz ile Ensar Vakfı arasında, ilçemizde ikamet eden dar gelirli, yoksul, yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylerimize yönelik gıda, giyim, sosyal market, aşevi, hijyen ve medikal malzemeleri temini konularında, tarafların toplum yararına olacak şekilde bir protokol gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu protokol, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacı taşımaktadır.”

Sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hazırlandığı belirtilen her 3 teklif de aynı. Sadece protokol yapılacak olan kuruluşların adı farklı. Teklifler, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ın oluru ile Meclis gündemine sunuldu. Belediye Meclisi teklifleri mart ayı toplantılarında görüşecek. Yardıma muhtaç vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan protokoller Bağcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ensar Vakfı ve Türk Kızılay Derneği Bağcılar Şubesi ile imzalanacak.

Aşevi Ensar Vakfı’nın geçmiş yıllarda hakkında birçok olumsuz haber çıkan Ensar Vakfı’nın kurucularından, eski AKP Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Belediyesi’nin kurucu başkanlığını yaptı. 15 yıl Bağcılar Belediye Başkanlığı yapan Kıyıklık halen, Ensar Vakfı Mütevelli heyet üyesi.