Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir eczacı ilaç almak için içeri giren kadın müşterisinin eteğinin altından gizlice fotoğraf çekmeye çalıştı. Olayın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle kesinleşmesinin ardından köşeye sıkışan eczacı, "Mesleğim biter, rezil olurum" diyerek mağdur kadından özür diledi.
SERBEST BIRAKILDI
Kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KADINLAR BU AFİŞİ ASTI
Eczacının adli kontrol kararıyla serbest kalması büyük tepkiyle karşılandı. Kadınlar, tepkilerini göstermek amacıyla harekete geçti. Skandalın yaşandığı eczanenin giriş camına "Burada tacizci var" yazılı bir not asıldı.