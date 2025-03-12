Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli şube müdürü M.K’nın kadın memura sistematik cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası vermesine karşın cezasının sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak verilen cezadan 1/6 oranında düşürüldü ve sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan K.A. isimli kadın memurun bir şube müdürü tarafından defalarca sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldığı ileri sürülmüştü. Dönemin Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy’un yaptığı yazılı açıklamanın ardından şube müdürü M.K. Haziran 2024 tarihinde açığa alınarak yasal süreç başlatılmıştı.

SANIĞIN GELECEĞİ DİKKATE ALINDI, CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Sanık M.K.’nın Bursa Adliyesi 51. Asliye Ceza Mahkemesinde 3’üncü duruşması görüldü. Mahkemece, sanık M.K.’nın eylemi farklı zamanlarda aynı kişiye karşı gerçekleştirdiğinden verilen cezada 1/4 oranında artırıma gidilmek suretiyle 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karşın cezasının sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sanığın lehine takdiri indirim sebebi olarak kabul etti. Verilen cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak sanığa ‘cinsel taciz’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

“HESAP VERME SIRASI BURSA MEM’DEKİ SUÇ ORTAKLARINDA”

Şube müdürü M.K.’ya verilen ceza kararı sonrasında yazılı açıklama yapan Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, “Geçtiğimiz haziran ayında kamuoyu gündemine taşıdığımız bu ahlaksızlığın üzerinin örtülmesine, tacizcilerin amirleri tarafından korunmasına izin vermeyeceğimizi ilan etmiştik. Failin hesap verdiği bu çirkin olayda hesap verme sırası şimdi de Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki suç ortaklarında. Tacizci şube müdürünü soruşturma sürecinde korumaya devam etmediğinizi kamuoyuna açıklamak boynumuzun borcudur. Tacizci şube müdürünün üyesi olduğu ve bugünlerde sözde kadın hakları için imza kampanyası başlattığını ilan eden Eğitim Bir-Sen'in de cinsel tacize sessiz kalmaya devam etmesi, kadın hakları konusundaki samimiyetsizliklerini bir kez daha açığa çıkarmıştır. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü çadır yolsuzluğundan cinsel tacize varan her türlü yozlaşmayı milli manevi değerler örtüsü ile gizlemeye çalışsa da Cumhuriyetin ilerici eğitimcileri olarak bizler çocukları da kadınları da ülkenin kaynaklarını da sizlere karşı korumak için yılmadan mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.