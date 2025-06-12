Olay, dün öğle saatlerinde Köylü Mahallesi’nde meydana geldi.
Nuray Ş. ile S.D. arasında çıkan tartışma sırasında Nuray Ş., tabancayla ateş açtı.
'MİLLETİN ANASINA BACISINA BAKAN...'
Kaydedilen videoda Nuray Ş.'nin "Sen duracaksın... Böyle o...çocuğu, namussuz, şerefsiz, milletin anasına bacısına bakan p... sonu böyle" dediği duyuluyor.
Kurşunların ayaklarına isabet ettiği S.D., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Nuray Ş., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.