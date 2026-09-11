Dolmuşta yolculuk yaptığı sırada tacize uğradığını belirten bir kadın, yaşadığı olayı eve döndüğünde eski eşine anlattı. Yaşadığı olayın ardından destek görmek isteyen kadın, beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını söyledi.

"DÜZGÜN GİYİNSEYDİN" DİYEREK SUÇLADI

Kadının iddiasına göre eski eşi, yaşanan tacizden dolayı fail yerine kendisini sorumlu tutan ifadeler kullandı. Eski eşinin kendisine, “Düzgün giyinseydin de ellemeselerdi seni” dediğini aktaran kadın, bu sözlerin kendisini derinden yaraladığını ifade etti.

Taciz mağduru kadın, yaşadığı olayın ardından beklediği desteği görememesi nedeniyle yaşadığı üzüntünün daha da arttığını dile getirdi.