Hollanda Eredivisie’nin 12. haftası, ligin en heyecan verici ve tempolu 90 dakikalarından birine sahne oldu. Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wahda'dan ayrılarak yeniden Avrupa sahnesine dönen Dusan Tadic’li NEC Nijmegen, zorlu Utrecht deplasmanına konuk oldu.

Karşılıklı gollerle taraftarları büyüleyen ve toplam 5 golün atıldığı açık futbol mücadelesinde gülen taraf 3-2'lik skorla konuk ekip NEC Nijmegen oldu. Karşılaşmanın kaderini belirleyen ve sahada adeta alev alan isim ise 38 ve 58. dakikalarda sahneye çıkarak iki şık gol kaydeden 37 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Tadic oldu.

14 MAÇLIK SESSİZLİK DUBLEYLE BOZULDU

Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 14 resmi maçta 4 asist üretmesine karşın skorbordu değiştirmeyi başaramayan tecrübeli on numara, gol orucunu en kritik virajda bozdu.

Utrecht karşısında sergilediği yüksek tempo, oyun kuruculuktaki ustalığı ve ceza sahası içindeki soğukkanlılığıyla maça damga vuran Tadic, bu sezonki ilk gollerini şık bir dubleyle süsledi. İlerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu dinamizmle Hollanda spor basınından övgü toplayan deneyimli futbolcu, takımının hücumdaki en büyük kozu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

AHMETCAN KAPLAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Nijmegen'in 3 puanı hanesine yazdırdığı zorlu randevuda Türk futbolseverlerin gözü savunma hattındaydı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan A Milli Takım stoperi Ahmetcan Kaplan, 90 dakika boyunca sahada kalarak sergilediği başarılı savunma performansıyla galibiyette kilit rol oynadı.

Bu sonuçla ligdeki puanını 14'e çıkaran NEC Nijmegen, üst sıralara doğru tırmanışını sürdürerek milli maç arasına moralli bir giriş yaptı.