Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Dusan Tadic'in Ajax'a geri dönebileceği iddiaları devam ederken takımın teknik direktörü Francesco Farioli'den açıklama geldi.

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Dusan Tadic ile ilgili kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam,"Dusan tartışmasız harika bir oyuncu. Ajax için çok özel biri. Kulüp her zaman yeni fırsatları değerlendirmeye açık olabilir. Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Başka takımların oyuncuları hakkında konuşmak hoş olmaz" dedi.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.