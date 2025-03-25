Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sipay Bodrum FK maçında forma giymesi halinde sarı-lacivertli ekipteki 100. resmi maçına çıkarak "dalya" diyecek. Sarı-lacivertli ekibe transfer olduğu 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde takımın değişilmez ismi olan Dusan Tadic, Jose Mourinho'nun da vazgeçmediği futbolcular arasına girmeyi başardı.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda 58 resmi müsabakaya çıkarken, Dusan Tadic bu maçların yalnızca 2'sinde forma giymedi. Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanan ancak Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımıyla çıktığı ve tamamlanamayan TFF Süper Kupa mücadelesinde kadroda olmayan Dusan Tadic, bu müsabaka dışında yalnızca 1 maçta oynamadı. Ziraat Türkiye Kupası beşinci turunda Fenerbahçe'nin Adanaspor'u 6-0 mağlup ettiği müsabakanın kadrosunda bulunan Tadic, süre almamıştı.

AVRUPA VE LİGDE TÜM MAÇLARDA OYNADI

Geçen sezon ligde 38 maça çıkan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde ise ön elemelerle birlikte toplamda 16 müsabakada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin lig ve Avrupa'da çıktığı 54 maçın tamamında süre alan Tadic, bu periyotta sakatlık yaşamadı.

38 lig maçında 3 bin 160 dakika forma giyen deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, takım arkadaşlarını da 14 kez golle buluşturdu, 3 sarı kart gördü.

UEFA Konferans Ligi elemeleri ve UEFA Konferans Ligi'nde 16 maçta oynayan Tadic, bu mücadelelerde 1145 dakika sahada kaldı. Avrupa maçlarında 6 golü bulunan Sırp oyuncu, 2 de asist yaptı. Tadic, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 135 dakika oynadı.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 56 karşılaşmada 4 bin 440 dakika forma giyen yıldız oyuncu, bu maçlarda 16 gol atıp 16 da asist yaparak 32 gole etki etti.