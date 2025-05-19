Fenerbahçe'de taraftarın protesto ettiği isimler arasında yer alan takım kaptanlarından Dusan Tadic'in sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Sırp yıldızın, sezon sonunda eski takımına dönme ihtimali günden güne artıyor.

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ESPN'in haberine göre Dusan Tadic , Ajax'a geri dönmeye hazırlanıyor. Daha önce Ajax'a dönüşündeki en büyük engel olarak görülen teknik direktör Francesco Farioli'nin görevden ayrılmasının ardından 36 yaşındaki Sırp yıldızın önünde engel kalmadı. Ajax yönetimi, Farioli görevdeyken dahi Tadic'i renklerine bağlamak istiyordu.

Farioli, çok fazla yoğunluk ve oyuncuların koşmasını gerektiren oyun tarzına uymadığı gerekçesi ile Sırp oyuncuyu veto etmişti. Ancak Ajax'ta teknik adam değişikliği nedeniyle Tadic'İn önündeki engel kalktı.

Ajax sportif direktörü Alex Kroes'un Tadic'in dönüşü için ısrarcı olması transfer sürecini etkiliyor. Tadic, bu sezon Fenerbahçe ile 51 resmi maçta 13 gol atıp 16 gol pası verdi.