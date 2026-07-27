Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e transfer oldu.

Nijmegen'den yapılan açıklamada, Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Hollanda ekibinin teknik direktörü Carlos Aalbers transfer ile ilgili, "Bazen NEC gibi bir kulüp için önceden mümkün olmadığını düşündüğünüz bir fırsat ortaya çıkar. Dusan Tadić de böyle bir oyuncu. Yetenek ve deneyimin iyi bir karışımına inanıyoruz ve Dusan buna mükemmel bir şekilde uyuyor. Sahip olduğu nitelikler ve kişiliğiyle, sadece sahada değil, saha dışında da bir değer." ifadelerini kullandı.

Sırp yıldız, sarı-lacivertli formayla geçirdiği başarılı iki sezonun ardından sözleşmesinin bitimiyle birlikte 2025 yılında Al-Wahda yolunu tutmuştu.