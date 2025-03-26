Dusan Tadic… Fenerbahçe’ye imza attığında 34 yaşındaydı. Bu kadar istikrarlı bir performans sergileyeceği kimsenin aklına gelmezdi. Tüm istatistikleri altüst etti, tarihe geçmenin eşiğine geldi. Sırp futbolcu, Bodrum deplasmanında sarı-lacivertli ekipteki 100. resmi maçına çıkarak ‘Dalya’ diyecek.

GEÇEN SEZON 58’DE 56 YAPTI

Geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe toplam 58 maça çıkarken, Dusan Tadic bunlardan sadece 2’sini kaçırdı. Şanlıurfa’da Galatasaray’a karşı 19 yaş altı takımıyla mücadele edilen TFF Süper Kupa sınavında kadroda yoktu. Bir de Türkiye Kupası’ndaki Adana Demirspor maçında süre almadı.

BU SEZON DA 2 MAÇ KAÇIRDI

“Büyük maçlarda etkisiz, takımı yavaşlatıyor” eleştirilerine rağmen Jose Mourinho da Sırp yıldızdan vazgeçmedi. Şu ana kadarki 45 resmi maçın 43’ünde forma giyen Dusan Tadic, kupadaki Kasımpaşa ve Erzurumspor karşılaşmalarını kaçırdı. 36 yaşındaki Tadic, sarı-lacivertli kulüpte ikinci sezonunda dalya diyen ilk futbolcu olacak.