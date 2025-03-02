Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı lacivertliler, Mert Müldür, Tadic ve En Nesyri'nin golleriyle maçı 3-0 kazandı. Lider Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada Fenerbahçe kazanarak puan farkını 4'e düşürdü.

Fenerbahçeli yıldızlar galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Takım kaptanlarından Tadic, "İlk yarıyı çok güçlü oynadık. Bizim ve taraftarımız için çok önemli bir maçtı. Geçmişte evimizde oynadığımız bazı maçlarda bunu yapamamıştık. Yapmamız gereken buydu. İstikrarlı oyun sergiliyoruz. Derbiyi kazanmak istiyorduk ama olmadı. Bizim zorlamamız gerekiyor. Şu an şoför koltuğunda olan onlar. Baskı hissettirmemiz gerekiyor. Taraftarlar, herkes onları zor duruma sokmak istediğimizi biliyorlar. Onlar 4 puan önde. Bize bağlı değil ama arzumuz onların puan kaybetmesi ve bizim devam etmemiz" dedi.